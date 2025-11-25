Превратятся в бесконечную статью расходов: топ автомобилей, требующих много вложений
Рынок подержанных автомобилей — это возможность купить хорошую машину по умеренной цене, но в то же время риск приобрести авто, которое превратится в постоянный источник затрат. В 2025 году на вторичном рынке Украины есть модели, кажущиеся привлекательными и доступными, однако на практике могут "съедать" бюджет собственника быстрее, чем он оформит документы.
Об этом пишет mashyna.com.ua.
1. Volkswagen Passat B6 (1.8 TSI/2.0 TFSI/DSG7)
Авто бизнес-класса, которое может повредить деньги На первый взгляд – просторный, удобный и дешевый семейный седан. Но за красивой оберткой скрыто немало проблем.
Основные недостатки:
- высокий "аппетит" к маслу в моторах TSI (до 1 л на 1000 км);
- растяжение цепи ГРМ;
- турбина, "умирающая" до 150 тыс. км;
- ненадежная DSG7 с ремонтами на $800–1800;
- частые неисправности электричества.
Расходы при покупке: $1500–3500 в первый год. Вывод: один из самых плохих автомобилей относительно сочетания цены и надежности.
2. BMW X5 E70 (N62, N52, некоторые N57)
Премиальный кроссовер, который требует премиальные суммы на ремонт E70, покупают по эмоциям, а ремонтируют — за значительные деньги.
Типичные проблемы:
- дорога в восстановлении пневмоподвески;
- постоянные "сюрпризы" от стареющего электричества;
- истоки из системы охлаждения;
- дорогие капремонты бензиновых N52/N62;
- АКПП, которая часто приезжает из США с пробегом 250–300 тыс. км и нуждается в ремонте.
Расход: $2000–5000 за первый год. Вывод: брать можно только с идеальной историей обслуживания или большим финансовым запасом.
3. Форд Фокус III (1.0 EcoBoost)
Мотор, буквально самоуничтожающий Focus с атмосферными двигателями – хороший выбор. Но версия 1.0 EcoBoost – одна из самых плохих на рынке.
Главные проблемы:
- перегрев и трещины блока;
- ремень ГРМ, работающий в масле и разрушающий систему смазки;
- низкий ресурс турбины;
- Капремонт стоит дороже, чем сам двигатель.
Стоимость ремонта: $1800–3500 при цене авто от $5500. Вывод: самый плохой вариант до $10 тыс.
4. Peugeot 3008/308 (1.6 THP)
Французский кроссовер с "проблемным сердцем" Турбомотор 1.6 THP – один из наименее надежных в Европе.
Типичные поломки:
- растяжение цепи ГРМ ($400–900);
- закоксованные поршневые кольца и масложер;
- быстрый износ турбины;
- поломки топливной системы;
- регулярные перегревы.
Расход: $1500–3000 после покупки. Вывод: можно принимать только после подтвержденного капремонта.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине
5. Nissan Qashqai J10 (с вариатором CVT Jatco)
Популярный кроссовер с "минным" вариатором Первое поколение Qashqai – отличный автомобиль, но CVT Jatco делает его рискованным приобретением.
Возможные расходы:
- ремонт вариатора: $1000–2000;
- замена подшипников: $400–600;
- перегрева и рывки после 150 тыс. км пробега.
Вывод: хороший выбор только с механической коробкой.
Почему именно эти авто особенно проблемны в Украине? 1. Большие пробеги импортных машин
Многие автомобили из США и ЕС имеют 200–350 тыс. км пробега. TSI, THP, EcoBoost и CVT не рассчитаны на такие нагрузки.
2. Горючее не лучшего качества
Из-за детонации резко падает ресурс TSI и THP.
3. Городской цикл с пробками
Постоянные прогревы, пробки и короткие поездки убивают турбины и цепи ГРМ.
4. "Косметические" ремонты перед продажей
DSG, CVT и THP часто ремонтируют б/у деталями, что дает временный эффект и удваивает расходы после покупки.
Ранее мы рассказывали о топ-3 японских марках авто, которые почти не обесцениваются.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !