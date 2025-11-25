Превратятся в бесконечную статью расходов: топ автомобилей, требующих много вложений

Рынок подержанных автомобилей — это возможность купить хорошую машину по умеренной цене, но в то же время риск приобрести авто, которое превратится в постоянный источник затрат. В 2025 году на вторичном рынке Украины есть модели, кажущиеся привлекательными и доступными, однако на практике могут "съедать" бюджет собственника быстрее, чем он оформит документы.

Об этом пишет mashyna.com.ua.

1. Volkswagen Passat B6 (1.8 TSI/2.0 TFSI/DSG7)

Авто бизнес-класса, которое может повредить деньги На первый взгляд – просторный, удобный и дешевый семейный седан. Но за красивой оберткой скрыто немало проблем.

Основные недостатки:

высокий "аппетит" к маслу в моторах TSI (до 1 л на 1000 км);

растяжение цепи ГРМ;

турбина, "умирающая" до 150 тыс. км;

ненадежная DSG7 с ремонтами на $800–1800;

частые неисправности электричества.

Расходы при покупке: $1500–3500 в первый год. Вывод: один из самых плохих автомобилей относительно сочетания цены и надежности.

2. BMW X5 E70 (N62, N52, некоторые N57)

Премиальный кроссовер, который требует премиальные суммы на ремонт E70, покупают по эмоциям, а ремонтируют — за значительные деньги.

Типичные проблемы:

дорога в восстановлении пневмоподвески;

постоянные "сюрпризы" от стареющего электричества;

истоки из системы охлаждения;

дорогие капремонты бензиновых N52/N62;

АКПП, которая часто приезжает из США с пробегом 250–300 тыс. км и нуждается в ремонте.

Расход: $2000–5000 за первый год. Вывод: брать можно только с идеальной историей обслуживания или большим финансовым запасом.

3. Форд Фокус III (1.0 EcoBoost)

Мотор, буквально самоуничтожающий Focus с атмосферными двигателями – хороший выбор. Но версия 1.0 EcoBoost – одна из самых плохих на рынке.

Главные проблемы:

перегрев и трещины блока;

ремень ГРМ, работающий в масле и разрушающий систему смазки;

низкий ресурс турбины;

Капремонт стоит дороже, чем сам двигатель.

Стоимость ремонта: $1800–3500 при цене авто от $5500. Вывод: самый плохой вариант до $10 тыс.

4. Peugeot 3008/308 (1.6 THP)

Французский кроссовер с "проблемным сердцем" Турбомотор 1.6 THP – один из наименее надежных в Европе.

Типичные поломки:

растяжение цепи ГРМ ($400–900);

закоксованные поршневые кольца и масложер;

быстрый износ турбины;

поломки топливной системы;

регулярные перегревы.

Расход: $1500–3000 после покупки. Вывод: можно принимать только после подтвержденного капремонта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

5. Nissan Qashqai J10 (с вариатором CVT Jatco)

Популярный кроссовер с "минным" вариатором Первое поколение Qashqai – отличный автомобиль, но CVT Jatco делает его рискованным приобретением.

Возможные расходы:

ремонт вариатора: $1000–2000;

замена подшипников: $400–600;

перегрева и рывки после 150 тыс. км пробега.

Вывод: хороший выбор только с механической коробкой.

Почему именно эти авто особенно проблемны в Украине? 1. Большие пробеги импортных машин

Многие автомобили из США и ЕС имеют 200–350 тыс. км пробега. TSI, THP, EcoBoost и CVT не рассчитаны на такие нагрузки.

2. Горючее не лучшего качества

Из-за детонации резко падает ресурс TSI и THP.

3. Городской цикл с пробками

Постоянные прогревы, пробки и короткие поездки убивают турбины и цепи ГРМ.

4. "Косметические" ремонты перед продажей

DSG, CVT и THP часто ремонтируют б/у деталями, что дает временный эффект и удваивает расходы после покупки.

Ранее мы рассказывали о топ-3 японских марках авто, которые почти не обесцениваются.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !