Президент Польши подписал изменения правил регистрации украинцев: о чем идет речь

Президент Польша Кароль Навроцкий подписал закон, существенно изменяющий систему поддержки граждан Украины и продлевающий срок их легального пребывания на территории страны. Документ предусматривает постепенную отмену действовавшего с 2022 года специального правового режима и интеграцию всех механизмов помощи в общий закон о предоставлении защиты иностранцам.

Об этом сообщает RMF24. Согласно новым нормам, украинцы смогут легально находиться в Польше до 4 марта 2027 года. В то же время польские власти усиливают административный контроль, переводя вопросы пребывания и поддержки беженцев в пределы общей миграционной системы.

Одним из ключевых изменений стало ужесточение требований по получению идентификационного номера PESEL. Теперь граждане Украины обязаны подать заявление на его оформление в течение 30 дней с момента въезда в страну. Если этого не сделать в установленные сроки, статус временной защиты может быть аннулирован. В таком случае это будет рассматриваться как фактический отказ от государственной поддержки.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году в Польше действовал отдельный так называемый закон о специальной помощи украинцам. Он предусматривал упрощенные процедуры трудоустройства, доступа к образованию и социальным выплатам. Новый документ фактически ликвидирует эту отдельную систему, унифицируя правила для всех иностранцев, нуждающихся в защите.

Номер PESEL является ключевым для повседневной жизни в Польше, ведь именно он дает доступ к медицинским услугам, банковским операциям и государственным сервисам. Введенные изменения призваны стимулировать более быструю легализацию статуса украинцев и упорядочить их пребывание в стране.

