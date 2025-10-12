Принят закон о выплате военнослужащим, вернувшимся из плена: о чем идет речь

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий государственную поддержку для военнослужащих, освобожденных из российского плена, а также нуждающихся в длительном лечении. Инициативу поддержали 270 народных депутатов.

Об этом сообщается в законопроекте №13627. Документ предлагает оказывать ежемесячную помощь в размере 50 тысяч гривен военным, которые после освобождения из плена нуждаются в стационарном лечении более 30 дней. Такие выплаты предусмотрены в первые три месяца лечения.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Законопроект уточняет процедуру выдачи справок о травмах и заболеваниях, полученных в плену, чтобы избежать бюрократических задержек и упростить оформление необходимых документов.

В настоящее время подобные выплаты предоставляются только тем, кто получил ранения, контузии или увечья. В то же время многие освобожденные пленники нуждаются в медицинской помощи из-за тяжелых болезней, возникших или обострившихся во время пребывания в русских застенках.

Напомним, мы уже писали, когда родители не будут иметь право на выплату за погибшего военного.