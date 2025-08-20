'ПриватБанк' может ежемесячно снимать 20 грн с карты клиента: как не платить лишнюю комиссию

Клиенты "ПриватБанка" могут столкнуться с дополнительными расходами из-за незнания некоторых правил обслуживания счетов, действующих в финучреждении. Несмотря на широкий выбор карт и тарифов, позволяющих экономить, у некоторых пользователей может начать взиматься ежемесячная комиссия – просто из-за бездействия.

В банке отмечают, что если в течение 12 месяцев на счете не происходит ни одной операции, он считается неактивным. В таком случае начинает действовать "Комиссия за обслуживание неактивных счетов" – 20 грн ежемесячно, но не более остатка на счете. То есть, если клиент не пользуется картой, но на ней есть средства, банк имеет право списывать комиссию до полного обнуления баланса.

Какие карты под угрозой

Это правило касается большинства карт, в частности:

Кредитных ("Универсальная", "Универсальная Gold", премиальные);

Дебетовая (для выплат, студенческая, социальная, пенсионная);

Дополнительных (Юниора, естьВосстановление, Действие.Карточка).

В то же время исключение составляют карты Поддержка и "Национальный кэшбек" - на них комиссия не начисляется.

Как избежать лишних расходов

В ПриватБанке советуют не оставлять счета "без движения". Чтобы избежать комиссии, достаточно совершить любую операцию – даже на символическую сумму. Например:

перевести средства между карточками;

рассчитаться в магазине;

пополнить мобильный телефон.

По словам представителей банка, активация счета даже минимальной транзакцией позволяет избежать ежемесячного списания комиссии и сохранить средства.

Если баланс на неактивном счете равен нулю, банк автоматически закрывает карту и сам счет. Поэтому клиентам стоит периодически проверять активность своих карт, особенно если они имеют несколько счетов одновременно.

