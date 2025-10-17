Прогноз погоды в Украине на 18-19 октября

В ближайшие выходные, 18–19 октября, в Украине ожидается существенное изменение погодных условий. После нескольких относительно теплых дней в страну снова придет холодный атмосферный фронт, который принесет понижение температуры, дожди, сильный ветер и даже мокрый снег.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. По словам специалиста, первые признаки похолодания почувствуют жители западных областей уже в пятницу, 18 октября. Днем воздух там прогреется только до +8...+12°C, тогда как в центральных, южных и восточных регионах еще сохранится относительно комфортная осенняя температура - +12...+15°C. Однако теплая погода продлится недолго — со следующего дня холодная воздушная масса охватит практически всю территорию страны.

Ночь на субботу будет прохладной – +4…+10°C, а на западе усилится ветер, местами до штормовых порывов. Ожидается, что вместе с фронтом пройдут дожди, которые в отдельных районах будут сопровождаться туманами и понижением видимости на дорогах.

Погода в Киеве

В столице 18 октября прогнозируется влажная, пасмурная, но еще относительно мягкая погода. Дождь возможен во второй половине дня, ветер умеренный, однако иногда возможны кратковременные усиления. Температура днем будет колебаться в пределах +12…+14°C.

Погода 19 октября

В воскресенье смена погоды станет ощутимой уже по всей Украине. Температура днем снизится до +4…+8°C, а на юге и востоке еще будет держаться относительно теплый воздух — до +11…+15°C. Осадки прогнозируются почти по всей территории страны, преимущественно в виде дождя, однако в северных и западных областях, где температура будет ниже, ожидается мокрый снег.

Синоптики отмечают, что такое изменение погодных условий типично для середины октября — это период, когда осень постепенно уступает место предзимью, а атмосферные процессы становятся более контрастными. Поэтому украинцам советуют быть готовыми к холодному ветру, дождям и возможным первым снежинкам.

