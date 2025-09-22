Прогноз погоды в Украине на 23 сентября.

В Украине завтра, 23 сентября, сохранится теплая и солнечная погода. Столбики термометров в большинстве регионов поднимутся до +24…+29 градусов.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. В то же время на Волыни и Ровенщине уже будет ощущаться первое дыхание осени — там температура снизится до +19…+22 градусов и возможен дождь. В Киеве воскресенье будет по-летнему приятным: сухо, солнечно и до +25 градусов.

Однако синоптики не предупреждают, что уже со среды в Украину придет резкое похолодание, которое постепенно охватит все области. В ближайшее время существенных осадков не прогнозируется, а вероятность мокрого снега в Карпатах минимальна.

Раньше мы рассказывали, порадует ли украинцев настоящее бабье лето.

