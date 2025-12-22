Прошли конструктивно – Виткофф о встречах с украинской и российской делегациями

Специальный представитель президента США Стив Виткофф подытожил результаты переговоров о возможном мирном урегулировании с участием Украины, России и европейских партнеров. Комментируя встречу с украинской делегацией, он отметил, что состоялись отдельные конструктивные переговоры в формате США-Украина.

В ходе них стороны сосредоточились на четырех ключевых направлениях: дальнейшей проработке 20-пунктного плана, согласовании подходов к многосторонней системе гарантий безопасности, формировании гарантий безопасности США для Украины, а также развитию плана экономического восстановления и роста. Об этом Виткофф сообщил в соцсети X.

По словам Виткоффа, особое внимание было уделено определению сроков и последовательности дальнейших шагов. Он подчеркнул, что Украина полностью настроена на достижение справедливого и продолжительного мира, а общим приоритетом сторон остается прекращение насилия, обеспечение надежной безопасности и создание условий для восстановления, стабильности и долгосрочного развития государства. Виткофф также отметил, что мир должен быть не только остановкой боевых действий, но и крепкой основой для стабильного будущего и выразил благодарность за лидерство США и тесную координацию с партнерами.

Читайте также: Трамп провел разговор с Путиным и Зеленским: о чем говорили

В другом сообщении Виткофф сообщил, что спецпредставитель руководства России Кирилл Дмитриев провел результативные и конструктивные встречи с американской делегацией в рамках продвижения мирного плана президента Дональда Трампа по Украине.

По его словам, российская сторона также заявила о готовности достичь мира в Украине и отметила усилия и поддержку Соединенных Штатов по урегулированию конфликта и укреплению глобальной безопасности.

Напомним, Трамп прокомментировал результаты переговоров между Украиной и США во Флориде.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!