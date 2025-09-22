Путин заявил о готовности россии ответить на угрозы военной силой (видео)

Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ заявил, что Россия готова отвечать на любые новые угрозы не словами, а военной силой. По его словам, мировая стратегическая стабильность продолжает ухудшаться, а шаги Запада, которые он назвал разрушительными, подорвали основы для диалога между государствами, обладающими ядерным оружием.

Президент РФ подчеркнул, что все планы Кремля по усилению обороноспособности выполняются в срок и в полном объеме. Он напомнил, что Москва неоднократно предупреждала Запад об опасности эскалации, однако ее инициативы остались без должного ответа. Об этом сообщают российские СМИ.

Путин также пояснил, что отказ от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности был "вынужденным шагом", однако Кремль уверен в надежности собственных сил сдерживания. Кроме того, он подчеркнул, что Россия продолжает выходить из целесообразности политико-дипломатического урегулирования конфликтных вопросов. По его мнению, "реализация российских предложений могла бы стать существенным вкладом в возобновление диалога с США".

На фоне громких заявлений о "вынужденных шагах", ни слова об Украине сказано российским диктатором не было.

