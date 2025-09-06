Растаможка авто: во сколько это обойдется в 2025 году

Автомобили, ввезенные из-за границы, обязательно проходят процедуру таможенного оформления. Без нее транспорт официально не допускается к использованию на территории государства.

При определении суммы растаможивания учитывают ряд ключевых факторов, в частности комплектацию авто, его рыночную цену и другие параметры, пишет CBL.

Цена растаможивания автомобиля формируется из трех основных составляющих:

таможенный сбор в размере 10% от оценочной стоимости автомобиля;

налог на добавленную стоимость (20%), начисляемый на сумму пошлины, акциза и цены транспортного средства;

акциз, величина которого определяется с учетом года выпуска авто и объема двигателя.

На размер таможенных пошлин наибольшее влияние оказывают несколько факторов: год изготовления автомобиля, вид топлива, цена транспортного средства и мощность двигателя. Дополнительное значение имеет и государство, из которого он был ввезен. Больше всего авто в Украину поставляют из США, Германии, Нидерландов, Польши, Франции и даже из Южной Кореи.

Можно ли самостоятельно определить стоимость растаможки

Расчет таможенных платежей можно произвести собственноручно. Для этого удобно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.

Калькулятор растаможки авто от AUTO.RIA Калькулятор растаможки авто от AUTO.RIA

Рассмотрим пример для наглядности:

легковой автомобиль с бензиновым двигателем;

страна ввоза – одно из государств ЕС;

возраст машины – 10 лет;

оценочная стоимость – 3 000 евро;

объем двигателя – 1500 куб. см.

В результате в подобной ситуации сумма растаможки составит 1698 евро.

Нулевое растаможивание: для кого действует в 2025 году

В 2025 году льгота на нулевую растаможку распространяется только на транспортные средства, которые ввозятся для обеспечения армии. При этом участники боевых действий не имеют права воспользоваться этой возможностью, если автомобиль приобретен ими для собственного использования.

