Разбираем пасхальный стол: сколько времени хранятся вареные яйца и как понять, что они испорчены

Вареные яйца часто готовят заранее, особенно накануне праздников, однако после термической обработки они портятся быстрее сырых. Чтобы избежать пищевых отравлений, важно знать допустимые сроки хранения и основные признаки испорченного продукта.

Об этом сообщает РБК.Украина.

Сколько можно хранить вареные яйца

Срок годности зависит прежде всего от температуры и условий хранения:

В холодильнике в скорлупе вареные яйца могут храниться до 7 дней. Лучше всего держать их в закрытом контейнере на средней полке.

Очищенные яйца желательно съесть в течение 1–2 дней, ведь без скорлупы они быстрее высыхают и впитывают посторонние запахи.

При комнатной температуре (+18…+22°C) яйца можно оставлять не дольше 2 часов, а в жару — максимум 1 час.

Как определить, что яйцо испортилось

Даже если срок хранения еще не истек, продукт может оказаться непригодным. Обратите внимание на следующие признаки:

Неприятный запах. Резкий сернистый или тухлый аромат свидетельствует о том, что яйцо испорчено.

Резкий сернистый или тухлый аромат свидетельствует о том, что яйцо испорчено. Изменение белка текстуры. Если белок стал скользким, липким или слишком мягким, от продукта лучше отказаться.

Если белок стал скользким, липким или слишком мягким, от продукта лучше отказаться. Необычный цвет. Появление пятен или изменение оттенка белка может указывать на бактериальное загрязнение.

Появление пятен или изменение оттенка белка может указывать на бактериальное загрязнение. Повреждена скорлупа. Темные пятна, налет или плесень на поверхности означают, что яйцо опасно для употребления.

