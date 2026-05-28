Разбирали вражеский дрон: на Черниговщине погибли два фермера

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" сообщил о трагическом случае на Черниговщине. Два фермера погибли после того, как пытались разобрать найденный в поле российский ударный беспилотник.

Об этом Бескрестнов написал в Facebook. По его словам, мужчины обнаружили вражеский БПЛА на поле и решили самостоятельно его разобрать, однако это закончилось смертельной трагедией.

"Я постоянно рассказываю о подобных случаях в надежде спасти жизнь людей, которые могут захотеть повторить такие действия", - подчеркнул он.

Бескрестнов призвал граждан в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов не приближаться к ним и немедленно уведомлять соответствующие службы.

