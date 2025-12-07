Разгон за 5 секунд: топ бюджетных аналогов суперкаров

Безумная динамика больше не требует миллионов. Эксперты TopSpeed составили рейтинг десяти автомобилей, которые по разгону, управляемости и эмоциям конкурируют с суперкарами, но стоят в качестве премиальных седанов — от 1,78 млн грн.

Эти модели оснащены мощными двигателями и изысканной инженерией, обеспечивая разгон до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. Об этом сообщает TopSpeed.

Лидеры по динамике

Самый быстрый – Chevrolet Corvette 2025 с 6,2-литровым V8 (495 л.с.), достигающий сотни за 2,8 секунды. Следующий – Audi RS3 2024 с уникальным 2,5-литровым пятицилиндровым турбомотором (401 л.с.) – 3,3 секунды.

По 3,4 секунды показывают Porsche 718 Cayman и Audi RS5 (444 л.с.) – последняя еще и пятиместный хэтчбек.

Лучшее соотношение цена/скорость

Разгон за 3,9 секунды при доступной стоимости показывают:

Nissan Z 2025 – 3-литровый V6 (400 л.с.), "механика удовольствия" за 1,78 млн грн .

– 3-литровый V6 (400 л.с.), "механика удовольствия" за . BMW Z4 2025 – немецкий родстер с турбошисткой (382 л.с.) за 2,29 млн грн .

– немецкий родстер с турбошисткой (382 л.с.) за . Toyota GR Supra 2025 – "живая машина" (382 л.с.) за 2,37 млн грн .

– "живая машина" (382 л.с.) за . Mercedes-AMG C43 2025 – суперкаровская динамика (416 л.с.) в кузове бизнес-седана за 2,59 млн грн.

Дополняют список: Ford Mustang GT – американская V8-икона (4,2 с, 2,08 млн грн) и Cadillac CT5-V – спортивный седан (4,8 с, 2,36 млн грн).

Эксперты советуют не гнаться только за цифрами: эмоции за рулем важнее. Но помните — шины, тормоза и страхование таких зверей будут стоить дорого, почти как у настоящих суперкаров.

