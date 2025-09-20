Родительство в Украине: какая сумма нужна на ребенка от рождения до школы
Тема расходов на ребенка возникает почти в каждой семье с момента его рождения. Ведь родители хотят обеспечить малыша всем лучшим – от полезного питания и удобной одежды до возможностей развития и приятных воспоминаний.
Сколько нужно зарабатывать в Украине, чтобы ребенок до пяти лет имел все необходимое, рассказали в комментарии психолог Любовь Земельская и финансовый эксперт Елена Конык, пишет Новини.LIVE.
Земельская отмечает, что финансовые возможности семей существенно отличаются: кто ограничивается базовыми потребностями, другие вынуждены обращаться к кредитам, а некоторые пытаются заменить внимание ценными подарками или развлечениями.
"Самое главное для родителей – найти баланс: обеспечить ребенку условия для развития, но в то же время не вовлекать семью в финансовые трудности", – подчеркнула эксперт.
Финансовая советница Елена Конык добавляет, что наибольшие затраты в первые годы жизни ребенка обычно приходятся на:
- одежда;
- игрушки;
- подгузники;
- питание;
- детский сад;
- медицинские услуги.
По подсчетам экспертов, базовые расходы на ребенка составляют примерно 8–12 тысяч гривен ежемесячно. Если учесть дополнительные занятия – кружки, спортивные секции, посещение логопеда, а также качественные игрушки и одежду, то сумма растет еще на 5–7 тысяч гривен.
Впрочем, как подчеркивает психолог, в первые годы жизни главным для малыша есть не вещи, а чувство защищенности и время, проведенное с родителями. Ни одна дорогая игрушка не заменит общих прогулок, игр или чтения сказок.
Дополнительные советы для родителей
Специалисты рекомендуют позаботиться о финансовой "подушке" еще до рождения ребенка. Регулярное отложение хотя бы 10% дохода поможет справиться с непредвиденными расходами – лечением или оплатой обучения.
Важно также различать желания и подлинные потребности и учить этому ребенку. Инвестировать лучше не в брендовую одежду или вещи, быстро теряющие актуальность, а в развитие: языковые курсы, программирование, творческие секции.
Не менее значимо формирование финансовой грамотности с раннего возраста. Ребенку следует объяснять, что деньги – это результат труда, а не что-то "появляющееся само по себе". И, конечно, помнить о балансе: внимание, поддержка и общее время с семьей имеют ценность, часто превышающую любые материальные вещи.
