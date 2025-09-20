Родительство в Украине: какая сумма нужна на ребенка от рождения до школы

Тема расходов на ребенка возникает почти в каждой семье с момента его рождения. Ведь родители хотят обеспечить малыша всем лучшим – от полезного питания и удобной одежды до возможностей развития и приятных воспоминаний.

Сколько нужно зарабатывать в Украине, чтобы ребенок до пяти лет имел все необходимое, рассказали в комментарии психолог Любовь Земельская и финансовый эксперт Елена Конык, пишет Новини.LIVE.

Земельская отмечает, что финансовые возможности семей существенно отличаются: кто ограничивается базовыми потребностями, другие вынуждены обращаться к кредитам, а некоторые пытаются заменить внимание ценными подарками или развлечениями.

Читайте также: Комфортная старость по-украински: сколько нужно денег для жизни, чтобы не сводить концы с концами

"Самое главное для родителей – найти баланс: обеспечить ребенку условия для развития, но в то же время не вовлекать семью в финансовые трудности", – подчеркнула эксперт.

Финансовая советница Елена Конык добавляет, что наибольшие затраты в первые годы жизни ребенка обычно приходятся на:

одежда;

игрушки;

подгузники;

питание;

детский сад;

медицинские услуги.

По подсчетам экспертов, базовые расходы на ребенка составляют примерно 8–12 тысяч гривен ежемесячно. Если учесть дополнительные занятия – кружки, спортивные секции, посещение логопеда, а также качественные игрушки и одежду, то сумма растет еще на 5–7 тысяч гривен.

Впрочем, как подчеркивает психолог, в первые годы жизни главным для малыша есть не вещи, а чувство защищенности и время, проведенное с родителями. Ни одна дорогая игрушка не заменит общих прогулок, игр или чтения сказок.

Дополнительные советы для родителей

Специалисты рекомендуют позаботиться о финансовой "подушке" еще до рождения ребенка. Регулярное отложение хотя бы 10% дохода поможет справиться с непредвиденными расходами – лечением или оплатой обучения.

Важно также различать желания и подлинные потребности и учить этому ребенку. Инвестировать лучше не в брендовую одежду или вещи, быстро теряющие актуальность, а в развитие: языковые курсы, программирование, творческие секции.

Не менее значимо формирование финансовой грамотности с раннего возраста. Ребенку следует объяснять, что деньги – это результат труда, а не что-то "появляющееся само по себе". И, конечно, помнить о балансе: внимание, поддержка и общее время с семьей имеют ценность, часто превышающую любые материальные вещи.

Ранее мы говорили, что эксперт озвучил сумму для комфортного проживания в Украине семьи с ребенком.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!