Российская армия атаковала Украину ракетами: взрывы раздавались в Полтаве, Харькове, Кропивницком, Изюме и Чернигове (фото)

Утром 16 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога после того, как в России поднялся в воздух истребитель МиГ-31К - носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал". Вскоре после этого в нескольких украинских городах раздались взрывы.

Об этом сообщает " Общественное ". По сообщениям корреспондентов, взрывы были зафиксированы в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве. Воздушные силы сообщили о движении скоростных целей в направлении Павлограда и Днепра, а также ракетах, направлявшихся в сторону Полтавы.

Читайте также: Российская армия совершила массированную атаку на Украину: в Киеве, Запорожье и Сумской области перебои со светом, ранены и погибли, среди них ребенок (фото, видео)

Кроме того, по данным ГСЧС и начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского, российские войска атаковали Черниговщину. В Нежине в результате удара дронов был поврежден логистический объект и многоэтажный жилой дом — один получил ранения. В Чернигове под обстрел попало одно из местных предприятий, информации о пострадавших пока нет.

ГСЧС отмечает, что на местах ударов работают все экстренные службы.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!