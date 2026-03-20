Российская армия атаковала Запорожский район: разрушены частные дома, погибли и ранены (фото)

В ночь на 20 марта российские силы совершили обстрел Запорожский район, в результате чего погибли и пострадали среди мирного населения. Жертвой атаки стала 30-летняя женщина. Также ранения получили 48-летний мужчина и 10-летний ребенок.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, удары были направлены по гражданской инфраструктуре. В результате двух попаданий разрушены частные жилые дома.

В течение ночи в области неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения управляемых авиабомб и баллистических ракет.

Напомним, Россия атаковала Сумы дронами.

