Російська армія атакувала Запорізький район: зруйновані приватні будинки, є загибла та поранені (фото)

У ніч на 20 березня російські сили здійснили обстріл Запорізький район, унаслідок чого є загибла та постраждалі серед мирного населення. Жертвою атаки стала 30-річна жінка. Також поранення отримали 48-річний чоловік і 10-річна дитина.

Як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, удари були спрямовані по цивільній інфраструктурі. Внаслідок двох влучань зруйновано приватні житлові будинки.

Протягом ночі в області неодноразово оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування керованих авіабомб і балістичних ракет.

Росія атакувала Суми дронами.

