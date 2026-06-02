Российская армия массированно атаковала Украину: есть погибшие в Киеве и Днепре, значительные разрушения гражданской инфраструктуры в Харькове, Запорожье, Сумах (фото, видео)

В ночь на 2 июня российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак по территории Украины. В результате ударов погибли по меньшей мере 11 человек, десятки получили ранения, а в нескольких городах вспыхнули пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили Воздушные силы. Больше всего пострадали Киев и Днепр. По предварительным данным, в столице погибли четыре человека, еще 65 человек получили ранения. В Днепре жертвами атаки стали семь человек, количество пострадавших достигло 33.

По информации Воздушных сил Украины, враг применил в общей сложности 729 средств воздушного нападения, среди которых были ударные беспилотники, а также ракеты воздушного, морского и наземного базирования разных типов. Украинским силам противовоздушной обороны удалось уничтожить или подавить 642 цели.

Атака на Киев началась около двух часов ночи с запуска баллистических ракет. Накануне Воздушные силы также сообщали о пусках крылатых ракет типа "Калибр", запущенных с морских носителей и вошедших в воздушное пространство Украины около 02:00. Основными целями стали Киев и Днепр.

В течение всей ночи страну также атаковали ударные дроны типа Shahed. Утром, после семи часов, российские войска нанесли по столице дополнительный удар ракетами "Циркон".

Во время воздушной тревоги многие жители Киева были вынуждены искать убежища в метро. Люди размещались на платформах, лестницах и в вестибюлях станций, используя подземку в качестве укрытия ракетных и дроновых атак.

Кроме Киева и Днепра под ударом оказались Харьков, Запорожье, Полтавская область и ряд других регионов. В воздушных силах отметили, что главным направлением массированного удара была именно столица Украины.

