Российские дроны атаковали два судна в Черном море: погибший и раненые (фото)

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил об атаке российских беспилотников на два гражданских судна в акватории Черного моря. В результате инцидента есть погибший и пострадавшие среди членов экипажей.

Об этом написал Кулеба в соцсетях, глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, АМПУ. По словам Кулебы, удар потерпело судно под флагом Панамы — в результате атаки погиб один из членов экипажа. Еще два моряка получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Чиновник выразил соболезнования семье погибшего.

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Отдельно сообщается, что под удар также попало судно под флагом Сент-Китс и Невис, где трое моряков получили легкие ранения. Олег Кипер отметил, что после инцидента судна смогли возобновить движение, а портовая инфраструктура продолжает работать с учетом текущей ситуации безопасности.

Кулеба подчеркнул, что атака на гражданские суда является свидетельством угрозы международному судоходству и глобальной продовольственной безопасности. По его словам, под удар попадают торговые суда, гражданские экипажи и морская инфраструктура, обеспечивающая экспортные и гуманитарные маршруты.

Напомним, российские дроны атаковали многоэтажку в Харькове.

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