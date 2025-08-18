Российские дроны атаковали Харьков: есть попадания в многоэтажку, среди погибших - годовалый ребенок (фото, видео)
В Харькове в ночь на 18 августа в результате атаки российских дронов погибли двое взрослых и годовалый ребенок. Еще семнадцать человек получили ранения, в том числе шестеро детей.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов, председатель ОВА Олег Синегубов.
По словам мэра, беспилотники типа "Шахед" ударили по Индустриальному району города. Один из дронов попал в пятиэтажный жилой дом. В результате взрывов там вспыхнули пожары: в одном подъезде загорелись этажи со второго по четвертый, в другом — загорелся последний этаж. Разрушение перекрытий создало угрозу, что под завалами могут оставаться люди. Спасатели проводят аварийно-спасательную операцию.
Около 6:36 из-под обломков удалось деблокировать женщину, вероятно, матерью погибшего ребенка. Она выжила и сейчас получает необходимую помощь.
Зафиксировано, что российские оккупанты атаковали жилой квартал четырьмя дронами "Герань-2". В многоквартирном доме возникли пожары на первом, третьем и пятом этажах, от взрывов образовались обвалы и серьезные разрушения. В общей сложности повреждены шесть жилых домов и пятнадцать автомобилей.
UPD: количество погибших выросло до 7.
Напомним, армия РФ атаковала Харьков дронами.
