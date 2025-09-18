Российские дроны атаковали Киевщину: есть попадания, пылали склады (фото)

В ночь на 18 сентября российские беспилотники атаковали Киевскую область, в результате чего в Бориспольском районе занялись складские помещения. На месте работают оперативные службы и принимаются все необходимые меры.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация. В Бучанском районе из-за атаки возник пожар в частном доме. Огонь удалось локализовать силами ГСЧС.

Читайте также: Российская армия атаковала Одессу дронами: загорелся пожар в складских помещениях (фото)

По предварительным данным, пострадавших нет. Воздушная тревога, объявленная из-за вражеских дронов на Киевщине и в ряде других областей, по состоянию на утро уже отменена.

Ранее мы рассказывали, что РФ обстреляла Украину дронами и ракетами, среди жертв – двухмесячный ребенок.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!