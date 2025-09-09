Российские войска сбросили авиабомбу на поселок в Донецкой области: погибли более 20 человек (фото, видео)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска нанесли авиационный удар по поселку Яровая в Донецкой области именно в тот момент, когда местным жителям раздавали пенсии. По предварительным данным, жертвами атаки стали более 20 человек.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что это был сознательный удар по мирным жителям: " Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. Нет слов… Соболезнование всем родным и близким погибших".

Зеленский подчеркнул, что подобные преступления не могут оставаться без ответа международного сообщества. Он призвал США, Европу и страны "Большой двадцатки" к более решительным действиям, в частности, к введению новых санкций и более сильных мер, чтобы заставить Россию прекратить убивать мирных людей.

