Российский дрон попал в жилой дом в Сумской области: есть раненые, 4-летний ребенок в тяжелом состоянии (фото)
Утром 8 октября российский беспилотник попал в жилой дом в селе Краснопольской общины Сумской области. В результате удара пострадали три человека — четырехлетняя девочка, ее мать и бабушка.
Как сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Она получила серьезные ожоги, и медики борются за ее жизнь. Вместе с мамой и бабушкой девочку госпитализировали.
По словам Григорова, сейчас решается вопрос о транспортировке пострадавшего ребенка в киевскую больницу "Охматдет" для оказания высокоспециализированной помощи.
