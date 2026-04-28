Россия атаковала Сумы: повреждены дома, магазин, автостоянка (фото)

Вечером понедельника и ночью на вторник российские оккупационные войска атаковали Сумы. В результате ударов повреждены жилые дома, магазин и автостоянка.

Об этом сообщила Сумская городская военная администрация. По информации МВА, вечером враг нанес удар по еще одной автостоянке в Ковпаковском районе города.

Ночью русский дрон снова ударил по тому же району. Из-за атаки повреждены пять частных домов и магазин.

В зданиях выбиты окна. Информация о возможных пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

