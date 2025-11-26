Россия и так может оккупировать их в ближайшее время - Трамп по сдаче украинских земель

Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по мирному соглашению между Украиной и Россией остаются "несколько нерешенных вопросов". Он также оправдал возможность территориальных уступок со стороны Украины ссылаясь на успехи российских войск на фронте и необходимость сохранить человеческие жизни.

Об этом Трамп заявил журналистам на борту Air Force One. "Посмотрите, что сейчас происходит: если оценить ситуацию, то все движется в одном направлении. В ближайшие месяцы эти территории могут и так оказаться под контролем России. Так что вопрос — хотите ли вы продолжать войну и потерять еще 50–60 тысяч человек? Хотите попытаться решить это сейчас?"

Трамп отметил, что процесс согласования мирного соглашения остается сложным, но стороны "начинают доходить до понимания", что компромисс может быть выгодным всем. Сначала документ содержал 28 пунктов, но теперь их стало 22, и большинство уже согласовано.

Говоря о территориальных вопросах и определении линии разграничения, Трамп объяснил, что речь идет о попытке упорядочить границу.

"Они обсуждают необходимость… скажем так, упорядочить границу. Вы ведь не проводите границу через жилой дом. Не можете провести ее посередине шоссе. Поэтому они пытаются найти вариант. Это сложный и не очень быстрый процесс".

На вопрос о гарантиях безопасности для Украины и участии США, Трамп сделал акцент на роли европейских партнеров. Он подчеркнул, что именно Европа будет в значительной степени вовлечена в обеспечение урегулирования, ведь "она больше всего заинтересована в завершении войны".

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что россияне могут пойти наступлением в Польшу и страны Балтии.

