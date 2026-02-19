Розыск в ТЦК: юрист объяснил, как сняться
В условиях военного положения в Украине мужчины призывного возраста обязаны соблюдать правила военного учета. В случае нарушения этих требований, территориальный центр комплектования может объявить лицо в розыск.
Об основаниях для такого решения и способах скорейшего урегулирования ситуации рассказал юрист практики военного права юридической компании Приходько и партнеры Ярослав Звоненко.
По каким причинам могут объявить в розыск
По словам юриста, основаниями для объявления в розыск являются:
- неявка по повестке;
- отказ от прохождения военно-врачебной комиссии;
- необновление военно-учетных данных, если ТЦК и СП не смогли получить необходимую информацию из государственных реестров самостоятельно.
Сначала личность вносят в так называемый внутренний розыск в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. После этого руководитель ТЦК может обратиться в Национальную полицию, что становится основанием для объявления административного розыска.
Отдельно юрист отмечает, что уголовный розыск возможен в случае признаков правонарушения, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об уклонении от мобилизации после получения повестки на отправку.
Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить
Как сняться с розыска
Самый быстрый способ урегулировать ситуацию — лично явиться в соответствующие ТЦК и СП. Следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и объяснить причины неявки или невыполнения обязанностей. Юрист советует заранее проконсультироваться с адвокатом во избежание возможных нарушений прав.
Если существовали уважительные причины, например болезнь или сложные семейные обстоятельства, необходимо предоставить подтверждающие документы (медицинские справки, свидетельства и т.п.).
В случае если гражданин считает объявление в розыск незаконным, он имеет право обжаловать действия ТЦК и СП в суде. Это актуально, в частности, если повестка не была должным образом вручена, лицо имело законные основания для отсрочки или сообщало об уважительных причинах неявки.
Что следует знать о повторных повестках
В Украине не установлены ограничения по количеству повторных вызовов. Если человек не появился раньше, повестку могут отправить повторно. Каждый новый вызов возобновляет обязанность прибыть в ТЦК и СП, а при повторной неявке предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
Напомним, мы уже писали, на какие образовательные льготы имеют право военные.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!