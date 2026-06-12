Сенат США одобрил увеличение безопасности помощи Украине до $750 млн: подробности

Комитет Сената США по вооруженным силам поддержал продление военной помощи Украине и одобрил увеличение ее финансирования до 750 млн долларов в рамках оборонного бюджета страны. Соответствующее решение было принято при рассмотрении сенатской версии ежегодного законопроекта о национальной обороне (NDAA).

Об этом сообщает Reuters. Документ, поддержанный комитетом, где большинство имеют республиканцы, предусматривает продление действия Инициативы по вопросам безопасности по Украине (USAI) до 2029 года. Объем финансирования программы планируется увеличить до 750 млн долларов. Эти средства будут направлены американским оборонным компаниям для производства вооружения и военной техники для нужд украинской армии.

Всего законопроект формирует оборонный бюджет США на сумму 1,15 триллиона долларов. В нем определены объемы закупки кораблей, самолетов, ракетных систем, предусмотрено повышение денежного довольствия военнослужащих, а также очерчены подходы к реагированию на современные международные вызовы и угрозы.

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Отдельно документ содержит положения, запрещающие использование бюджетных средств на какие-либо действия, которые могут трактоваться как признание российского суверенитета над международно признанными территориями Украины. Кроме того, Пентагон обязывают продолжать оказание разведывательной поддержки Киеву для защиты и возобновления контроля над оккупированными территориями.

Следующим этапом станет рассмотрение законопроекта в обеих палатах Конгресса США. После согласования окончательной редакции документ будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу.

Напомним, Трамп отклонил предложения Ирана по завершению войны.

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