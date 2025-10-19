Сезон грибов: как безопасно собирать 'лесное мясо'

До конца ноября длится грибной сезон, но собирать грибы следует осторожно: не возле автотрасс, не в засушливую погоду и никогда сырыми, ведь это может привести к отравлению.

Общественное подготовило советы по безопасному сбору и приготовлению грибов, а также действиям в случае интоксикации. Грибы содержат хитин – вещество, которое организм почти не переваривает. Поэтому их не рекомендуют:

беременным женщинам;

женщинам, кормящим грудью;

старикам;

детям младше 12 лет.

Классификация грибов

Ядовитые: бледная поганка, мухоморы, ложные опята и другие.

бледная поганка, мухоморы, ложные опята и другие. Несъедобны: не ядовиты, но имеют неприятный вкус или запах, например желчный гриб, ложный дождевик.

не ядовиты, но имеют неприятный вкус или запах, например желчный гриб, ложный дождевик. Условно-съедобные: становятся безопасными после правильной обработки – засолка, сушка, варка. Примеры: шерсти, черные грузди, сморчки, строчки, сыроежки.

становятся безопасными после правильной обработки – засолка, сушка, варка. Примеры: шерсти, черные грузди, сморчки, строчки, сыроежки. Съедобные: шампиньоны, подберезовики, рыжики, вешенки, опята, маслята, лисички, белые грибы (боровики), грузди, мховики. Из более 2000 видов грибов в Украине съедобны только около 500.

Почему грибы опасны

Минздрав предупреждает, что грибы могут вызвать тяжелое пищевое отравление. Токсины влияют на:

желудочно-кишечный тракт;

центральную нервную систему;

сердечно-сосудистую систему;

печень и почки.

Предпочитать выращенные в хозяйствах грибы, а не дикорастущие. Не покупать грибы на стихийных рынках. Тщательно осматривать грибы: шляпку, ножку, губку. Собирать только хорошо известные виды; при малейшей сомнительности – выбрасывать. Избегайте слишком молодых или старых грибов. Не собирать грибы на загрязненных территориях, где они накапливают токсины. Не собирать в засушливую погоду, когда концентрация токсинов растет. Не есть сырые грибы, готовить сразу после сбора. Отваривать грибы не менее трех раз по 30 минут в новой подсоленной воде. Хранить приготовленные блюда в холодильнике не больше суток.

Симптомы отравления грибами

тошнота и рвота;

боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышенная температура;

снижение пульса;

удушье, судороги, бред, галлюцинации;

холодные руки и ноги.

Первая помощь

Пить много воды: подсоленной воды, незапятанной воды либо холодного чая для восстановления водно-солевого баланса.

Принимать сорбенты для выведения токсинов.

Категорически не употреблять алкоголь, молочные или кисломолочные продукты, а также другую пищу.

Сохранять остатки грибов или блюд для установления причин отравления и правильного лечения.

Напомним, мы уже писали, действительно ли нужно чистить и мыть грибы.

