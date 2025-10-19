Сезон грибов: как безопасно собирать "лесное мясо"
До конца ноября длится грибной сезон, но собирать грибы следует осторожно: не возле автотрасс, не в засушливую погоду и никогда сырыми, ведь это может привести к отравлению.
Общественное подготовило советы по безопасному сбору и приготовлению грибов, а также действиям в случае интоксикации. Грибы содержат хитин – вещество, которое организм почти не переваривает. Поэтому их не рекомендуют:
- беременным женщинам;
- женщинам, кормящим грудью;
- старикам;
- детям младше 12 лет.
Классификация грибов
- Ядовитые: бледная поганка, мухоморы, ложные опята и другие.
- Несъедобны: не ядовиты, но имеют неприятный вкус или запах, например желчный гриб, ложный дождевик.
- Условно-съедобные: становятся безопасными после правильной обработки – засолка, сушка, варка. Примеры: шерсти, черные грузди, сморчки, строчки, сыроежки.
- Съедобные: шампиньоны, подберезовики, рыжики, вешенки, опята, маслята, лисички, белые грибы (боровики), грузди, мховики. Из более 2000 видов грибов в Украине съедобны только около 500.
Почему грибы опасны
Минздрав предупреждает, что грибы могут вызвать тяжелое пищевое отравление. Токсины влияют на:
- желудочно-кишечный тракт;
- центральную нервную систему;
- сердечно-сосудистую систему;
- печень и почки.
Читайте также: Как понять, что грибы испортились: 5 основных признаков Правила безопасного сбора и приготовления
- Предпочитать выращенные в хозяйствах грибы, а не дикорастущие.
- Не покупать грибы на стихийных рынках.
- Тщательно осматривать грибы: шляпку, ножку, губку.
- Собирать только хорошо известные виды; при малейшей сомнительности – выбрасывать.
- Избегайте слишком молодых или старых грибов.
- Не собирать грибы на загрязненных территориях, где они накапливают токсины.
- Не собирать в засушливую погоду, когда концентрация токсинов растет.
- Не есть сырые грибы, готовить сразу после сбора.
- Отваривать грибы не менее трех раз по 30 минут в новой подсоленной воде.
- Хранить приготовленные блюда в холодильнике не больше суток.
Симптомы отравления грибами
- тошнота и рвота;
- боль в животе;
- диарея;
- головокружение;
- повышенная температура;
- снижение пульса;
- удушье, судороги, бред, галлюцинации;
- холодные руки и ноги.
Первая помощь
- Пить много воды: подсоленной воды, незапятанной воды либо холодного чая для восстановления водно-солевого баланса.
- Принимать сорбенты для выведения токсинов.
- Категорически не употреблять алкоголь, молочные или кисломолочные продукты, а также другую пищу.
- Сохранять остатки грибов или блюд для установления причин отравления и правильного лечения.
Напомним, мы уже писали, действительно ли нужно чистить и мыть грибы.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!