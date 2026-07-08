Сильные ливни и шквальный ветер: погода в Украине будет 8 июля

По прошествии нескольких дней сильной жары погода в Украине резко изменится. Уже во вторник, 8 июля, по территории страны пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет интенсивные дожди, грозы, порывистый ветер и понижение температуры в ряде регионов.

Об этом в эфире телеканала " Эспрессо " сообщила синоптикиня Наталья Диденко. По ее словам, в ближайшие сутки количество осадков существенно увеличится. Местами прогнозируются сильные ливни, а порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.

"8 июля в Украине станет значительно больше дождей. Из-за прохождения холодного атмосферного фронта ожидаются сильные ливни, которые будут сопровождаться штормовым ветром", - отметила синоптика. Наибольшее похолодание ощутят жители западных и северных областей, а также Винницкой области. В этих регионах дневная температура воздуха будет составлять лишь +18...+23 градуса, что является довольно прохладной погодой для середины лета.

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В то же время на юге, востоке и в большинстве центральных областей еще сохранится более теплый воздух. Однако атмосферный фронт постепенно охватит и эти территории. По словам Натальи Диденко, дожди прогнозируются почти по всей стране. Временно без существенных осадков останется только крайний восток, в частности Луганская область, однако впоследствии ненастье достанется и туда.

В то же время синоптикиня подчеркнула, что прохладная погода не задержится надолго. "Не стоит расстраиваться из-за дождей и временного похолодания. Июль только начался, впереди еще будут и жаркие дни, и антициклональная погода", – подчеркнула она.

По предварительным прогнозам синоптиков, уже в конце следующей недели температура воздуха снова начнет повышаться, а в Украину вернется летняя жара.

Напомним, мы уже писали, какие регионы Украины накроет адская жара.

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