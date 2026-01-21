Синоптик сообщила, когда в Украине уменьшатся морозы

В Украине в ближайшее время ожидается постепенное ослабление морозов, а первые сигналы потепления синоптики прогнозируют уже в конце января. Хотя в течение следующих нескольких дней холодная погода еще удержится, общая метеорологическая картина уже свидетельствует об изменении тенденции.

Об этом сообщила известная синоптика Наталья Диденко. По ее словам, дневная температура воздуха начнет медленно расти, в то время как ночные морозы будут оставаться достаточно ощутимыми. В то же время с 25-26 января в дневные часы в большинстве регионов столбики термометров будут приближаться к нулю, а иногда даже будут показывать незначительные плюсовые значения.

21 января погодные условия определят антициклон, поэтому осадков не прогнозируется. Преобладает ясная, солнечная погода. Ночью температура воздуха будет опускаться до -10...-17 градусов, днем будет -4...-8, а в северных областях местами до -10. На юге страны воздух может прогреваться почти до нулевой отметки. Ветер ожидается южного и юго-западного направлений.

В Киеве в ночные часы прогнозируют -12...-14 градусов, днем -6...-8. Осадков не предполагается, однако водителям следует быть внимательными из-за возможной гололедицы на дорогах.

Также синоптики не обратила внимание на необычные природные явления: в результате мощных магнитных бурь в некоторых регионах Украины наблюдали полярное сияние. В частности, его фиксировали в Тернопольской и Днепропетровской областях. По словам Диденко, природа символически поддерживает перед постепенным отступлением морозов.

