Синоптики предупреждают о возвращении в Украину аномальной жары: где ожидается

Прогноз погоды на вторую половину недели обещает в Украине теплые летние дни, а в отдельных регионах будет очень жарко. Температура воздуха местами может достигать аномальных отметок.

Кратковременные дожди возможны в субботу в восточной части Украины. В других областях осадки не ожидаются, пишет NV.

В четверг, 14 августа, по всей Украине ожидается ясная и теплая погода без дождей. Ветер северный, со скоростью 5-10 м/с, а в западных областях переменного направления, 3-8 м/с. Ночная температура будет колебаться в пределах +10 +16 градусов, днем – +24 +29 градусов, на юге и в Закарпатье – +30 +35 градусов.

В пятницу, 15 августа, в Украине не ожидается дождей. Благодаря антициклону по всей территории установится ясная, малооблачная погода. Ветер будет северный или северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью температура будет колебаться между +11 и +17 градусами, а днем достигнет +24 +29 градусов, на юге и в Закарпатье температура поднимется до +30 +35 градусов.

Читайте также: Над Украиной антициклон: какой будет погода в ближайшие дни

В субботу, 16 августа, дожди с грозами могут выпасть только днем на крайнем востоке страны, в других регионах осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточного направления, со скоростью 5 – 10 м/с, в Приазовье и Крыму возможны порывы до 15 – 17 м/с. Ночная температура будет колебаться от +11 до +17 градусов, дневная – от +24 до +29 градусов, а на юге и в Закарпатье температура повысится до +30 +35 градусов.

В воскресенье, 17 августа, в Украине не предвидится значительных изменений в погодных условиях. Во всех регионах будет преобладать малооблачная и сухая погода. Ветер будет северо-восточным или восточным, со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью составит от +10 до +16 градусов, днем будет колебаться в пределах +25 +30 градусов, а на юге и в Закарпатье прогреется до +29 +34 градусов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что климатологи бьют тревогу, прогнозируя полгода лета и минимум прохлады в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !