Слабость в теле и головные боли: ожидается магнитная буря с К-индексом 3,7

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, в частности изменять атмосферное давление, из-за чего у части людей появляются головные боли, повышенная усталость и чувство стресса. Уровень геомагнитных возмущений оценивается по планетарному К-индексу в диапазоне от 0 до 9. Показатель от 5 и выше соответствует сильной магнитной буре.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. В среду, 10 июня, ожидается снижение активности к К-индексу 3,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Следует учитывать, что прогнозы геомагнитной активности могут изменяться, ведь данные о солнечной активности обновляются каждые несколько часов. Поэтому специалисты советуют следить за актуальными обновлениями.

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Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками и взрывами на Солнце, во время которых в космос выбрасывается поток заряженных частиц. Достигая магнитосферы Земли, они вызывают геомагнитную активность разной интенсивности.

Интенсивность бур определяется по К-индексу: значения от 1 до 4 считаются слабыми и обычно почти незаметными для большинства людей. Показатели от 5 и выше относятся к сильным бурам, которые могут влиять как на самочувствие, так и на работу систем связи и спутниковых технологий. При особенно мощных возмущениях (К-индекс 7–8) иногда наблюдаются полярные сияния.

Воздействие на организм и советы

Метеочувствительные люди могут реагировать на магнитные бури головной болью, слабостью, головокружением и повышенной усталостью. Специального лечения такого состояния не существует, однако симптомы можно облегчить с помощью общих средств поддержания самочувствия.

Чтобы уменьшить влияние бурь, специалисты советуют соблюдать режим сна и питания, ограничить жирную, острую пищу и кофеин, пить достаточно воды и травяных чаев. Полезны также прогулки на свежем воздухе, умеренная физическая активность и избегание стрессов. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют иметь при себе необходимые лекарства и больше отдыхать.

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