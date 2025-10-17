'Соединенным штатам также нужны Tomahawk' - Трамп сделал новое заявление по ракетам

Президент США Дональд Трамп заявил, что крылатые ракеты Tomahawk остаются важной составляющей оборонного потенциала США, поэтому страна не может позволить себе передавать их союзникам в большом количестве.

Об этом сообщается в трансляции разговора Трампа с журналистами в Белом доме. "Америке также нужны "Томагавки". У нас их много, но мы не можем потратить все ради других стран. Это очень мощное, точное и качественное оружие, и оно нужно нам самим. Поэтому я не уверен, что мы можем здесь что-нибудь изменить", — отметил Трамп.

Президент также упомянул свой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, тот резко отрицательно воспринял идею передачи американских ракет другим государствам.

"Я спросил Путина: "Вы не возражаете, если я передам вашим противникам несколько тысяч 'Томагавков'?" – ему эта идея явно не понравилась", – добавил Трамп.

Ранее советник Путина Юрий Ушаков сообщил, что российский диктатор заявил, что такие ракеты якобы "не изменят ситуацию на фронте", однако их передача "негативно повлияет на отношения между Россией и США".

