Солнечно, сухо и жарко: прогноз погоды в Украине на 29 августа

В пятницу, 29 августа, в Украине ожидается сухая, солнечная и жаркая погода. На климатические условия влияет антициклон, поэтому температура поднимется до +28…+32 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. На выходных жара еще усилится — столбики термометров достигнут +30…+35 градусов. Только на западе 31 августа станет немного прохладнее – там прогнозируют от +24 до +27 градусов.

В Киеве также будет царить жаркое "бабье лето". Осадков не ожидается, температура завтра будет держаться около +28 градусов.

Читайте также: Сухая и теплая погода сохраняется: прогноз погоды в Украине на 20 августа

Диденко отмечает, что в этом году лето будет уступать осени довольно жарко. Ощутимое облегчение ожидается после 7 сентября, когда станет свежее и комфортнее.

Раньше мы рассказывали, какой будет осень в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !