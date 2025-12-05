Сотни километров без поломок: топ лучших дизельных двигателей в кроссоверах

Хотя мир активно переходит на электромобили, дизельные кроссоверы не теряют популярности в ситуациях, где нужна мощная тяга, непревзойденная выносливость и минимальный расход топлива на длинных дистанциях. По результатам всесторонних тестов на надежность, проведенных в 2025 году, специалисты выделили пятерку дизельных агрегатов, отличающихся стабильным качеством, долговечностью и минимальными затратами на обслуживание.

Эти двигатели не только подтверждают репутацию дизелей как "вечных" мышц для кроссоверов, но и идеально подходят для украинских реалий - от бездорожья до длинных трасс. Если вы планируете покупку, обратите внимание на модели с этими агрегатами: они обещают годы беззаботной эксплуатации. Об этом пишет SUV News.

Toyota 2.8 D-4D (серия GD)

Этот двигатель объемом 2.8 л и мощностью от 150 до 204 л.с., устанавливаемый на моделях Land Cruiser Prado и Hilux, официально признан самым надежным дизелем 2024-2025 годов. Его конструкция сочетает исключительную прочность с простотой обслуживания, унаследовав ключевые преимущества иконических предшественников. Агрегат легко преодолевает 400–500 тыс. км без глубокого ремонта, при этом расход топлива на тяжелых внедорожниках составляет всего 7–8,5 л/100 км.

BMW 2.0 B47

В премиум-сегменте кроссоверов, таких как BMW X1, X3 и X5, лидером стал 2.0-литровый B47. Это самый прогрессивный и экономичный вариант в классе, с превышающим ожидание ресурсом цепи ГРМ, тихой работой и минимальным расходом — 5–6,2 л/100 км. Согласно данным JD Power, двигатели B47 фиксируют один из самых низких показателей обращений в сервис.

Mercedes-Benz 2.0 OM654

Дизель OM654 мощностью 150-245 л.с., монтируемый на GLC, GLE и GLB, стал достойным преемником легендарного OM651, но существенно превзошел его по надежности. Легкий алюминиевый блок обеспечивает отличные экологические характеристики, а плавная и бесшумная работа делает его наиболее комфортным в сегменте. Исследования AutoBild и ADAC Technik свидетельствуют: типичных неисправностей у OM654 вдвое меньше, чем у предшественника.

Hyundai–Kia 2.2 CRDi

Для массового рынка кроссоверов типа Hyundai Santa Fe и Kia Sorento оптимальным выбором является 2.2 CRDi (193–202 л.с.). Простая и проверенная конструкция гарантирует пробег более 350-400 тыс. км. Рейтинги JD Power и WhatCar? неоднократно отмечали модели с этим мотором наименее проблемные в среднем классе.

Mazda 2.2 Skyactiv-D

Один из самых экономичных дизелей на рынке (5,5–6 л/100 км), Skyactiv-D отличается уникальной низкой степенью сжатия, что обеспечивает мягкую работу без вибраций. Особенно после обновления 2019 года двигатель стал еще более надежным, но для оптимальной работы сажевый фильтр (DPF) требует регулярных трассовых поездок для регенерации.

