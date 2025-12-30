Социальная пенсия: кто будет иметь на нее право в 2026 году

Число пенсионеров в Украине продолжает сокращаться. По данным Пенсионного фонда Украины, на 1 октября текущего года пенсионные выплаты получали около 10,2 миллиона граждан. Это примерно на 100 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Одной из ключевых причин такого уменьшения есть постепенное повышение требований к страховому стажу. Речь идет о годах официальной работы, за которые работодатели платили взносы в Пенсионный фонд. Сегодня, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 32 лет стажа. В 2026 году этот показатель вырастет до 33 лет, в 2027-м — до 34, а с 2028 года составит 35 лет и дальше меняться не будет. Об этом сообщает ПФУ.

В 2026 году часть пенсионеров может рассчитывать на повышение выплат. Ориентировочно 40% пожилых людей получат большие пенсии с 1 января из-за роста прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 2595 гривен. Те, кто сейчас получает минимальную пенсию, увидят прибавку в 234 гривны. Максимальные выплаты, ограниченные десятью минимальными пенсиями, возрастут до 25 950 гривен. Дополнительные средства также начислят людям со сверхурочной стажей — за каждый год сверх установленной нормы пенсия увеличится, хотя эти суммы остаются достаточно незначительными.

Массовое повышение ожидается с 1 марта, когда состоится ежегодная индексация. Она коснется около 90% пенсионеров, то есть более 9 миллионов человек. Точный процент индексации пока не определен, но прогнозируется в пределах 11–15%, при этом максимальная надбавка, вероятно, будет снова ограничена суммой 1500 гривен.

Несмотря на длительный трудовой стаж, многие украинцы получают достаточно скромные пенсии. Причина – низкая официальная заработная плата в течение жизни. Формула расчета пенсии учитывает не только количество отработанных лет, но и соотношение заработной платы человека к средней по стране. Именно этот показатель часто "тянет вниз" конечный размер выплат. Даже за 40 лет и более стажа, но с минимальными официальными доходами, пенсия остается невысокой.

Например, человек с официальной зарплатой на уровне 10 тысяч гривен и стажем 35 лет может рассчитывать только на около 3,5 тысяч гривен пенсии. Чтобы получать пенсию около 10 тысяч гривен, при полном стаже необходимо иметь среднюю официальную зарплату почти 29 тысяч гривен, а при максимальном возможном стаже — более 22 тысяч гривен. Это еще раз подчеркивает, что именно белая зарплата имеет решающее значение.

Пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых в последние три года, обычно не получают полноценной индексации. В Пенсионном фонде объясняют это тем, что их зарплатная база относительно актуальна. Для таких людей в предыдущие годы предполагались лишь незначительные доплаты или пониженные коэффициенты индексации. Какова схема повышения для этой категории в 2026 году, пока не сообщается.

В то же время, правительство продолжает обсуждать введение новой бальной пенсионной системы. Она предполагает начисление баллов за каждый месяц работы в зависимости от уровня зарплаты. В будущем сумма набранных баллов будет умножаться на стоимость одного балла, что позволит определить размер пенсии. Такой подход, по замыслу, должен автоматически "осовременивать" старые пенсии и уменьшить разрыв между выплатами выходивших на пенсию людей в разные годы. Однако конкретные сроки внедрения реформы остаются неопределенными.

Для тех, кому не хватает нескольких месяцев или года стажа, государство разрешает его докупить. Стоимость такого стажа привязана к минимальной зарплате и размеру единого социального взноса. В большинстве случаев покупка одного года стажа выгоднее ожидания пенсии до 63 лет, однако если не хватает нескольких лет, такие расходы становятся экономически нецелесообразными.

В 2026 году возрастут и пенсии для лиц с инвалидностью – за счет повышения прожиточного минимума и индексации. Минимальные выплаты для этой категории составят 2595 гривен, а для людей с инвалидностью в результате войны значительно больше, в зависимости от группы.

Отдельно предусмотрены пенсии при потере кормильца. На них имеют право нетрудоспособные члены семьи умершего, в том числе дети, студенты, люди с инвалидностью и пожилые родственники. Размер таких выплат зависит от обстоятельств, но минимальная сумма остается невысокой.

Что касается рекордных пенсий, то в Украине они существуют, но доступны только отдельным категориям. Самая высокая выплата, по данным ПФУ, составляет около 390 тысяч гривен в месяц и принадлежит судье в отставке. Такие суммы формально не считаются обычной пенсией, потому не подпадают под общие ограничения. Для большинства граждан единственный реальный путь к высшей пенсии — длительный стаж и высокая официальная зарплата на протяжении всей трудовой жизни.

