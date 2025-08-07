Соцпомощь для лиц старше 65 лет: кто из украинцев может получить выплаты и сколько

В Украине лицам, которым исполнилось 65 лет, но не набравшим необходимый страховой стаж для назначения пенсии, государство оказывает социальную помощь. Ее размер рассчитывается на основе прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, установленного на 2025 год.

Эта информация обнародована на портале "Бесплатная правовая помощь". В 2025 году повышены требования к минимальному страховому стажу, необходимому для оформления пенсии по возрасту, поэтому часть граждан не сможет выйти на пенсию в установленные сроки. Для получения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа – как для женщин, так и для мужчин.

Пенсионное обеспечение в 63 года возможно, если продолжительность стажа составляет от 22 до 31 года. В возрасте 65 лет пенсию могут назначить при наличии стажа от 15 до 21 года.

Лица, не имеющие необходимого страхового стажа для выхода на пенсию, могут в определенных случаях претендовать на государственную социальную помощь, известную как "соцпенсия". Такое право предусмотрено для:

граждан в возрасте от 65 лет, не смогли оформить пенсию или имеющих установленную инвалидность;

лиц, не получающих пенсий или других социальных выплат;

малообеспеченных жителей, отвечающих критериям помощи.

Полный список условий для назначения социальной помощи определен в постановлении Кабинета Министров № 261 от 2 апреля 2005 года.

Выплата пособия возможна при следующих обстоятельствах:

лицо имеет гражданство Украины и постоянно проживает на его территории;

иностранцы или лица без гражданства, переехавшие в Украину на постоянное место жительства;

лица, имеющие статус беженца или нуждающиеся в дополнительной защите;

временно находящиеся в Украине граждане Республики Польша.

Какой размер социальной помощи предусмотрен

Сумма соцвыплат определяется на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, установленного на 2025 год. Выплаты предусмотрены в следующих объемах:

для лиц с инвалидностью I группы – 100% (2361 грн.);

для инвалидов II группы – 80% (1888 грн);

для инвалидов III группы – 60% (1416 грн);

для священнослужителей – 50% (1180 грн.);

для граждан от 65 лет – 30% (708 грн).

Чтобы оформить эту помощь, необходимо собрать следующие документы и обратиться в Пенсионный фонд Украины:

заявление на назначение социальной помощи;

паспорт;

трудовую книжку (при наличии);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

декларацию о доходах и имущественном положении с указанием состава семьи.

Выплаты производятся:

лицам, достигшим 65-летнего возраста – бессрочно, при условии соблюдения требований;

лицам с инвалидностью – на период, пока действует установленная группа инвалидности.

