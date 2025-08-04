Список платных услуг в школах и садах увеличен: о чем идет речь

7 июля 2025 года Кабинет Министров Украины утвердил новую редакцию постановления, расширяющего перечень платных услуг в государственных и коммунальных учебных заведениях — от детсадов до университетов. Это означает, что образовательные учреждения теперь могут предоставлять больше дополнительных оплачиваемых сервисов отдельно. "Новая украинская школа" объясняет, как именно это повлияет на дошкольное образование.

Для детских садов новые правила открывают возможность организовывать очередные группы в нестандартное время — в вечера, утренники, выходные и праздники, а также предлагать кратковременные курсы и кружки. Это особенно актуально для семей с нетипичным рабочим графиком или проживающих в отдаленных населенных пунктах, где выбор детских учреждений ограничен. Об этом пишет nus.org.ua.

Такие нововведения могут стимулировать конкуренцию между садами как государственными, так и частными. Коммунальные учреждения получают шанс улучшить качество образовательных услуг благодаря дополнительному финансированию, а частные сосредоточиться не только на цене, но и на содержании программ. Государство со своей стороны допускает возможность предоставления субсидий для оплаты таких услуг.

Согласно постановлению, речь идет именно о легальных платных сервисах для детсадов, не повторяющих основную программу. Это могут быть курсы английского, творческие студии, спортивные секции или даже полноценное круглосуточное пребывание ребенка в заведении при условии, что такие форматы согласованы с законом. Также разрешено официально передавать в пользование образовательные методики или авторские программы другим учреждениям.

Впрочем, пока не ясно, как именно будет определяться стоимость новых услуг. Механизм вычисления не утвержден, а предыдущий опыт вызывает сомнения. По словам соучредительницы ОО "Родители SOS" Алены Парфеновой, в предыдущие годы педагоги жаловались, что расчеты за платные услуги, в частности репетиторство, не соответствовали реальным расходам и зарплатам.

Читайте также: Пенсии части украинцев могут вырасти: кто имеет право на перерасчет после заявления в ПФУ

Помимо изменений в дошкольной школе, новое постановление коснулось и учреждений высшего образования. Университеты смогут официально признавать результаты обучения, полученного вне заведения, например, на онлайн-курсах или в процессе самообучения. Для медицинских вузов предусмотрена возможность легально предоставлять услуги последипломного образования, проведение экзаменов и анализа дипломов, полученных за границей.

Также с 1 сентября 2025 года в вузах стартует курс по базовой военной подготовке для мужчин-студентов в возрасте 18–25 лет. Женщины смогут проходить только теоретическую часть, а практическую — по желанию.

Закон четко регламентирует, каким образом можно оказывать платные услуги. Они должны быть добровольными, не дублировать основную программу и не препятствовать обучению. Педагог не имеет права заменять образовательный процесс платными активностями, а занятия не могут проводиться на уроках. Заведения должны детально описать условия предоставления дополнительных услуг – место, время, ответственных лиц.

Несмотря на наличие правовых гарантий, у общественности остаются сомнения. Алена Парфенова указывает, что в реальности это может привести к нарушениям: например, когда во время основных занятий проводятся платные кружки, а дети, чьи родители не заплатили, остаются в стороне. Она считает, что подобные ситуации способны вызвать буллинг и давление в коллективах.

Эксперт убежден: если государство действительно хочет легализовать дополнительные образовательные услуги, нужно создать четкие предохранители. Иначе школы могут превратиться из образовательных институтов в полукоммерческие структуры, где качество становится привилегией, а не гарантией. Парфенова отмечает: доплата за "лучшее образование" — это сигнал о провале системы, которая должна обеспечить одинаковые условия для всех детей.

Раньше мы рассказывали, что украинцам со средней зарплатой "не светит" даже средняя пенсия.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!