Справится даже новичок: рецепт маринованных помидоров наспех на зиму

Если вы ищете простой и проверенный рецепт маринованных помидоров, этот вариант станет отличным выбором. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты и минимум времени, а результат порадует упругими, ароматными и насыщенными помидорами вкусом, которые будут прекрасно смаковать зимой.

Рецептом поделились Smakuiemo.

Ингредиенты

Для консервации:

помидоры – сколько уместится в банки;

сладкий перец – по вкусу;

острый перец – по вкусу;

чеснок – несколько зубчиков;

петрушка – небольшой пучок.

На одну литровую банку:

соль – 1 ч. л.;

сахар - 2,5 ст. л.;

уксус 9% - 1,5 ч. л.;

черный перец горошком – 6–10 шт.;

гвоздика – 2 бутона;

зерна горчицы – 1 ч. л.;

холодная вода – для заполнения банки.

Как приготовить

Предварительно простерилизуйте банки и крышки. На дно каждой банки уложите петрушку, очищенные зубчики чеснока, а также кусочки сладкого и острого перца. Плотно выложите помидоры, затем добавьте перец горошком, гвоздику и зерна горчицы. Всыпьте соль и сахар, влейте уксус, затем долейте холодную воду до самого верха. Накройте банки крышками и стерилизуйте 10–15 минут после того, как вода закипит. После этого герметично закатайте, переверните вверх дном, хорошо укутайте и оставьте до полного охлаждения.

Раньше мы предлагали рецепт маринованных помидоров со сливами на зиму.

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