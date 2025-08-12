Сравнение зарплат в Турции и Украине в 2025 году: что стоит знать

В Украине минимальная зарплата сейчас составляет 8 тысяч гривен, тогда как в Турции этот показатель значительно больше. Страна повысила минимальные зарплаты на 30%.

Министр труда Ведат Исихан сообщил, что минимальная месячная зарплата в 2025 году увеличилась до 22 104 лир по сравнению с предыдущими 17 002 лирами. Такое повышение отвечает ожиданиям рынка, пишет сайт Факты.

Более трети работников получают минимальную оплату, влияющую на формирование других уровней зарплат. Политики также прогнозируют, что инфляция снизится до 21% к концу 2025 года с нынешних 47,1%.

Согласно данным Евростата, средняя месячная зарплата в Турции составляет около €873. Это самый низкий показатель среди кандидатов на вступление в ЕС и единственная страна, где средний доход не превышает €1000.

Если учитывать покупательную способность, разница в заработках несколько уменьшается, однако в целом уровень оплаты труда в Турции значительно уступает показателям Западной и Северной Европы.

В крупных городах, в частности, в Стамбуле, зарплаты выше, особенно в отраслях финансов, информационных технологий и страхования. В то же время, сферы обслуживания и неквалифицированного труда имеют существенно более низкие доходы.

Размер средней зарплаты в Турции в 2025 г. существенно варьируется в зависимости от профессионального опыта, навыков, компании, отрасли и региона.

Например, в Стамбуле средний заработок колеблется от €1 200 до €1 475 до налогообложения. Специалисты с дипломами турецких или известных европейских университетов могут рассчитывать на зарплату свыше €1 840. В неквалифицированных сферах оплата обычно не превышает €550–640.

Самые высокие доходы зафиксированы в сферах страхования, финансов и информации и коммуникаций – от €1280 до €1370. Самые низкие заработки – в гостинично-ресторанном бизнесе, административной и вспомогательной деятельности, где зарплата составляет около €550–600.

Средние зарплаты в основных отраслях экономики Турции в 2025 году (в евро в месяц):

сектор информации и коммуникаций –1 170 €;

финансовые и страховые услуги – 1120 €;

научно-исследовательская и техническая деятельность – 980 €;

здравоохранение и социальная сфера – 875 €;

энергетика (поставка электроэнергии, газа, пара, кондиционирования) – 930 €;

сделки с недвижимым имуществом – 815 €;

образование – 750 €;

горнодобывающая промышленность – 700 €;

водоснабжение, канализационное обслуживание, управление отходами – 690 €;

искусство, развлечения и отдых – 670 €;

оптовая и розничная торговля – 570 €;

производственный сектор – 565 €;

строительство – 545 €;

транспорт и хранение – 540 €;

административные и вспомогательные услуги – 505 €;

гостинично-ресторанный бизнес – 500 €;

другие виды обслуживания – 535 €.

Сравнение средних зарплат в Турции и Украине

По информации Государственной службы статистики Украины, средняя месячная зарплата в Украине в первом квартале 2025 года выросла на 24,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 23 460 гривен, что примерно равняется €487.

В то же время, по данным Евростата, средний доход в Турции в 2025 году составляет около 873 евро в месяц. Таким образом, средняя зарплата в Турции примерно в 1,8 раза превышает украинский показатель.

Как кандидат на вступление в Европейский Союз, Турция демонстрирует стабильный рост заработных плат, хотя по абсолютным цифрам она все еще уступает большинству стран Западной Европы. Украина, несмотря на значительное увеличение среднего уровня зарплат, имеет более низкие показатели в евроэквиваленте.

