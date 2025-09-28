Стоят пустые квартиры: где аренда в Киеве не пользуется спросом

Активность на рынке аренды Киева отмечалась еще в конце августа. Наибольший спрос сохраняется на квартиры с развитой инфраструктурой и удобной близостью к метро.

Особое внимание арендаторы уделяют жилью в центральных районах столицы. Однако даже там есть исключения, отмечает эксперт и владелица агентства недвижимости Галина Пархомюк, сообщает Finance.ua.

По ее словам, рынок аренды в столице достаточно неоднороден. Да, на Троещине цены практически не изменились, а на Лукьяновке даже снизились. Основная причина – регулярные ракетные и дроновые атаки, по которым спрос на жилье упал, а вместе с ним и стоимость аренды.

"Лукьяновку традиционно избегают арендаторы: квартиры могут стоять пустыми месяцами, даже если владельцы делают скидки", – объясняет Пархомюк.

Она также отметила влияние правительственного постановления о выезде части молодых мужчин за границу: квартиры, где проживали арендаторы в возрасте 20-22 лет, уволились.

Это создало определенный баланс между предложениями и спросом в сентябре, хотя обычно перед учебным и рабочим сезоном спрос резко растет.

По словам риелтора Ирины Седляр, в сентябре аренда однокомнатной квартиры с ремонтом в столице составляет:

Печерский район – от 28 до 35 тыс. грн;

Шевченковский район – от 25 до 30 тыс. грн;

Голосеевский район – от 20 до 25 тыс. грн.

Данные аналитики ЛУН подтверждают эти показатели: средняя стоимость аренды на Печерске – около 35 тыс. грн., в Шевченковском районе – 25 тыс. грн., а в Голосеевском – 20,9 тыс. грн.

