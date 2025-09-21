Строительный бум в Украине: какие регионы лидируют по объему нового жилья

В первой половине 2025 года объемы нового жилищного строительства в Украине увеличились на 45%, достигнув почти 3 млн. кв. м. Лидерами среди регионов стали Киевская и Львовская области, в то время как в Винницкой области наблюдается снижение объемов.

Несмотря на военные угрозы, спрос на новые жилищные комплексы остается высоким, особенно в регионах, находящихся вдали от зон боевых действий. Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Главным фактором роста является Киевская область, где за первое полугодие 2025 зарегистрировано строительство более 904 тыс. кв. м жилья (15,5 тыс. квартир), что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году.

Этот тренд обусловлен высоким спросом на жилье в пригородах столицы, куда продолжают переселяться люди из прифронтовых зон. Значительное увеличение объемов строительства также зафиксировано во Львовской области – более 540 тыс. кв. м (6,9 тыс. квартир), что на 65% больше, чем годом ранее. Как и в Ивано-Франковской области, рынок здесь активно развивается благодаря большому количеству внутренне перемещенных лиц и высокому инвестиционному потенциалу западного региона.

Читайте также: Ценовые изменения на недвижимость в Украине: где стало выгоднее покупать однокомнатную квартиру, а где стоимость "прыгнула"

В Ивано-Франковской области строительство составило 234,6 тыс. кв. м (+8%), в Закарпатской – 159,3 тыс. кв. м (+11%), в Полтавской – 146,9 тыс. кв. м, в Волынской – 115,2 тыс. кв. м (+17,7%). В то же время в Винницкой области наблюдается снижение объемов строительства на 38,7%, до 130,9 тыс. кв. м.

Столица также демонстрирует положительную динамику: в Киеве объемы нового жилья выросли почти вдвое, достигнув 367,2 тыс. кв. м (4,2 тыс. квартир). Эксперты отмечают, что возобновление строительной активности постепенно восстанавливает доверие как инвесторов, так и покупателей.

Несмотря на военные угрозы, спрос на новые жилые комплексы остаются высокими, в частности в регионах, находящихся вдали от боевых действий. По прогнозам аналитиков, после завершения войны и интеграции Украины в ЕС цены на жилье могут подняться еще больше.

В частности, в западных областях есть потенциал для значительного подорожания недвижимости: квартиры, которые сейчас стоят около $100 тыс., могут увеличить свою стоимость до $150-170 тыс. Ожидается рост стоимости жилья и в крупных городах Украины. Аналитики добавляют, что рост объемов нового строительства стимулирует конкуренцию среди застройщиков, способствует внедрению энергоэффективных технологий, улучшению шумоизоляции и повышению общих стандартов качества.

Ранее мы рассказывали, в каком регионе Украины квартира для сдачи в аренду может окупиться за год.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!