Такого вы еще не пробовали: маринованные помидоры со сливами на зиму

Маринованные помидоры со сливами – оригинальная домашняя консервация, которая удивит даже опытных ценителей зимних заготовок. Томаты остаются сочными и упругими, а сливы, пропитавшись маринадом, приобретают нежный кисло-сладкий вкус с легкой пряной ноткой.

Такая закуска станет отличным дополнением к мясным блюдам, картофелю или праздничному столу. Об этом пишет Shuba.

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Полезные советы перед приготовлением

Чтобы консервация удалась, следует соблюдать несколько простых правил:

используйте плотные, не перезрелые сливы – они хорошо сохранят форму во время маринования;

томаты и сливы должны быть без трещин, повреждений и признаков порчи;

листья сельдерея придают маринаду насыщенному аромату, но по желанию его можно заменить укропом или петрушкой;

лук лучше нарезать кольцами или полукольцами – он сделает вкус маринада более гармоничным;

для рецепта подойдет столовый уксус 9%, который добавляют в маринад перед повторным закипанием;

банки стерилизуют уже после заливки горячим маринадом – примерно 10 минут для литровых емкостей;

после закатки банки необходимо перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного охлаждения.

Ингредиенты Основные

помидоры - 3 кг;

сливы – 1 кг;

репчатый лук - 2 шт.;

лавровый лист – 5 шт.;

листья сельдерея – 5 шт.;

черный перец горошком – 30 шт.;

душистый перец горошком - 15 шт.

Для маринада

вода – 3 л;

соль - 80 г;

сахар - 150 г;

уксус 9% - 120 мл.

Способ приготовления

Шаг 1. Подготовьте ингредиенты

Тщательно вымойте и простерилизуйте банки и крышки. Помидоры и сливы промойте, переберите и обсушите. Лук очистите и нарежьте кольцами или полукольцами, листья сельдерея также промойте.

Шаг 2. Наполните банки

На дно каждой банки положите немного лука, лавровый лист, сельдерей, черный и ароматный перец. Затем плотно, но без чрезмерного нажатия выкладывайте помидоры и сливы, чередуя их между собой.

Шаг 3. Сварите маринад

В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и сахар. Доведите до кипения и размешайте до полного растворения. Влейте уксус, еще раз вскипятите маринад и сразу разлейте его по банкам.

Шаг 4. Простерилизуйте и закатайте

Поставьте банки в большую кастрюлю с горячей водой, накройте крышками и стерилизуйте около 10 минут после закипания воды. Затем герметично закройте банки, переверните их вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Сохраняйте готовую консервацию в прохладном темном месте.

Полезные советы

Если хотите получить более нежный вкус, используйте больше сладких слив и уменьшите количество сельдерея. Для более пикантной версии можно добавить в банк небольшой кусочек острого перца или несколько дополнительных горошин душистого перца.

Лучше всего открывать такую заготовку через несколько недель после консервирования – за это время томаты, сливы и маринад полностью насытятся ароматами друг друга.

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