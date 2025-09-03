Тариф на газ в сентябре: сколько придется заплатить украинцам

До конца апреля 2026 года стоимость газа для населения, которое почти полностью обслуживается компанией "Нафтогаз" (более 98%), не изменится. В сентябре цена за один кубометр составит 7,96 гривны. В дальнейшем возможна корректировка тарифа, но только при условии внесения изменений в законодательство, которое в настоящее время предусматривает мораторий на повышение стоимости газа и теплоснабжения.

Повышение тарифа на газ остается невозможным без официальной отмены моратория – даже после 30 апреля 2026 года. При этом пока никаких инициатив по пересмотру соответствующего законодательства не выдвигается, пишет OBOZ.UA.

Хватит ли газа Украине на зимний период

По состоянию на июль, в украинских подземных хранилищах накоплено около 9 миллиардов кубометров газа. Текущий уровень заполнения – только 29,2%, что является самым низким показателем за последние годы. Несмотря на это, темпы закачки остаются выше, чем в прошлом году. Для сравнения: в конце лета 2021 года хранилища были заполнены более чем наполовину – на 60%.

Чтобы избежать закупки газа в зимний период, когда цены традиционно растут, необходимо уже сейчас активизировать импортные поставки. Это позволит сформировать более стабильный энергетический резерв.

Предыдущий отопительный период Украина пережила с критически низкими запасами. Экс-главу "Нафтогаза" Алексея Чернышова до сих пор критикуют за то, что летом прошлого года не было осуществлено достаточных закупок газа. Это поставило под угрозу стабильность сезона, а также вынудило потратить значительные средства на экстренное пополнение энергоресурсов.

В этом году Украина демонстрирует заметное ускорение в наполнении газовых хранилищ. Только за последний месяц "Нафтогаз" оформил два кредита в государственных банках, активно продолжая поиск дополнительных финансовых ресурсов для летних закупок топлива.

Несмотря на положительную динамику, эксперт Александр Харченко отмечает, что страна все еще не успевает по запланированному графику. Аналитики Dixi Group предложили несколько вариантов развития событий. Самый оптимистичный сценарий предполагает, что с июня суточные объемы закачки вырастут до 32 млн кубометров, а добыча газа государственными и частными компаниями вернется к уровню прошлого года.

По данным Expro, в июне среднесуточный показатель закачки уже достиг 44,7 млн куб. м – это свидетельствует о существенном ускорении процесса накопления. И хотя вызовы остаются, такая динамика – безусловно положительный сигнал для энергетической безопасности страны.

