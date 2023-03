'Тоны витаминов и питательных веществ': диетологи назвали растения, которые следует есть каждый день

Овощи должны быть в рационе каждого человека. Они не только богаты витаминами и клетчаткой, но и способствуют насыщению нашего организма полезными веществами, помогающими улучшить пищеварение.

Диетологи советуют кроме овощей ежедневно употреблять разную зелень, в частности капусту, салат, шпинат, брокколи, пророщенные зерна и зелень одуванчика. Специалисты по правильному питанию в комментарии "Eat this, not that!" назвали наиболее полезную зелень, имеющую "тонны витаминов и питательных веществ".

Первое место диетологи выделили вьющейся капусте Кале. Это растение универсально для потребления – его можно есть сырым, добавлять в салаты, запекать и перекручивать в полосе. Специалисты говорят, что у нее один из самых высоких показателей содержания витамина С – примерно 22% суточной нормы на порцию. Кале также имеет высокое содержание витамина К (примерно 68% рекомендованной дневной нормы), которое может помочь в здоровье костей и иммунитета. Ее листья также содержат определенные борющиеся с раком вещества, такие как сульфорафан (он может блокировать определенные раковые клетки от полного формирования на молекулярном уровне).

На втором месте по полезности оказались листья одуванчика. Оно помогает увеличить отток желчи, расщеплять жиры, облегчать пищеварение и помогать печени, защищая ее и фильтровать потенциально вредные химикаты. Зелень одуванчика, насыщенная такими антиоксидантами, как бета-каротин, защищающий от повреждения клетки. Листья этого растения являются источником лютеина и зеаксантина – поддерживают здоровье глаз. Еще у них высокое содержание витаминов С и К.

"Одно из их подлинных сверхмощных качеств листьев одуванчика состоит в том, что они являются богатым источником полезных для кишечника пребиотиков благодаря своему инулину. Он усиливает производство в кишечнике "хороших" бифидобактерий, которые помогают повысить иммунную функцию и могут даже помочь предотвратить рак", — говорится в сообщении.

На третьем месте оказалась китайская листовая капуста бок-чой – овощ из семейства крестоцветных. "Крестоцветные овощи снижают риск рака и содержат питательные вещества, которые борются с канцерогенами, такие как витамин С, Е, бета-каротин, фолиевая кислота и селен, который, как было показано, замедляет рост опухоли", — отметили специалисты.

Кроме витаминов и минералов, которые формируют кости, таких как кальций, железо, фосфор, магний и витамин К, бок-чой богат кверцетином — флавоноид, который уменьшает воспаление и защищает от хронических заболеваний.

В списке наиболее полезных оказались и ростки брокколи. Они содержат значительное количество глюкорафанина – это "суперзвездный фитохимический сульфорафан, который обладает мощным противораковым действием, в частности способствует гибели раковых клеток и снижает воспаление и восприимчивость к канцерогенным токсинам". Вещество сульфорафан усиливает детоксикационные ферменты в печени, а также может помочь отключить определенные гены, связанные с раком.

Крес-салат закрыл собой пятерку наиболее полезной зелени. Он является овощем с большим количеством питательных веществ при наименьшем количестве калорий. Поэтому эта зелень особенно полезна, когда речь идет о профилактике заболеваний и похудении.

"Крес-салат содержит большое количество клетчатки, способствующей пищеварению, витамина С, поддерживающего иммунитет, глюкозинатов, которые предотвращают заболевания и т.д. Одним из самых распространенных компонентов этого продукта является его витамин К, чрезвычайно важное критическое питательное вещество для здоровья костей. Только одна чашка кресс-салата обеспечивает более 100% рекомендованной суточной нормы витамина К", – добавили эксперты.

В списке полезных есть и шпинат, полный каротиноидов, помогающих уничтожить свободные радикалы, известные тем, что наносят вред клеткам. По данным издания, эта листовая зелень защищает от рака желудка, толстой кишки, полости рта и пищевода.

Как богатый источник калия, шпинат связывают со снижением кровяного давления, а содержание лютеина в нем связывают с улучшением когнитивных функций. И кроме питательных предпочтений, этот овощ может похвастаться разнообразным вкусовым профилем. Шпинат настолько мягкий, что похож на хамелеона, и его можно смешивать в такие продукты, как смузи, и его невозможно заметить, что делает его идеальным овощем для людей, которым трудно наслаждаться зелеными овощами", – отметили специалисты.

