Трамп заявил, что не заставлял Зеленского отдавать россии Донбасс

Президент США Дональд Трамп опроверг обвинения в том, что якобы оказывал давление на украинского лидера Владимира Зеленского, требуя согласиться на передачу России всего Донбасса. Состоявшаяся в пятницу встреча между Трампом и Зеленским прошла в напряженной атмосфере. По словам собеседников, американский президент настаивал на идее "соглашения на текущих позициях", то есть фактической заморозки фронта на нынешних линиях разграничения.

"Мы считаем, что они должны просто остаться на тех линиях, где сейчас находятся", - заявил Трамп журналистам на борту Air Force One в воскресенье, 19 октября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три информированных источника. В то же время, он отверг утверждение, что предлагал Зеленскому отдать России весь Донбасс.

"Пусть все останется так, как есть. Территория уже разделена. Думаю, около 78% региона сейчас под контролем России", – сказал Трамп, добавляя, что стороны могут вернуться к переговорам в будущем.

По информации Reuters, встреча стала разочарованием для украинской делегации. Зеленский надеялся убедить Вашингтон предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, которые могли бы поражать цели на большом расстоянии, однако, по словам вице-президента США Джей Ди Венса, окончательное решение по этому вопросу Трамп еще не принял.

По словам нескольких источников, разговор проходил в резком тоне. Один из собеседников описал ее как "неприятную", отметив, что Трамп предупреждал: "Ваша страна замерзнет, и ваша страна погибнет", если Украина не пойдет на договоренность с Россией. Другой источник не подтвердил использование слова "погибнет", но подтвердил, что во время встречи Трамп неоднократно употреблял бранные изречения.

Читайте также: " Соединенным штатам также нужны Tomahawk" - Трамп сделал новое заявление по ракетам

Наблюдатели предполагают, что на позицию Трампа мог повлиять его недавний разговор с Владимиром Путиным. По данным Financial Times, российский президент якобы предлагал территориальный обмен: Украина отказывается от Донецкой и Луганской областей в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской. Один из источников утверждает, что Трамп передал Зеленскому слова Путина о том, что Россия уничтожит Украину, если она не согласится на такое соглашение.

Один из собеседников агентства Reuters подчеркнул, что подобная уступка сделала бы остальную территорию Украины гораздо более уязвимой для новых атак и фактически означала бы "политическое самоубийство".

Кроме того, по данным источников, одним из тех, кто наиболее активно склонял украинскую сторону к компромиссу с Москвой, был спецпосланник Трампа Стив Виткофф. Он аргументировал свою позицию тем, что в Донецкой и Луганской областях якобы преобладает русскоязычное население.

Напомним, Дональд Трамп анонсировал встречу с Путиным в Будапеште.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!