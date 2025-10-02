Цены на яйца в Украине подверглись существенных изменений: сколько теперь стоят

В сентябре 2025 года в Украине наблюдалось снижение цен на куриные яйца в среднем на 6,7 грн за десяток. Это произошло благодаря сезонному увеличению предложения и активному производству как крупными предприятиями, так и частными хозяйствами.

Одновременно экспорт яиц значительно вырос, что свидетельствует о высоком спросе на украинскую продукцию за пределами страны. Как отмечает ProAgroGroup, Украина остается одним из ведущих производителей куриных яиц в Восточной Европе.

По информации Государственной службы статистики, в период с января по август 2025 года в Украине было произведено 7,9 миллиарда яиц домашней птицы. При этом половину этого объема (3,9 млрд яиц) обеспечили промышленные предприятия, а домохозяйства населения стали важным участником рынка, произведя около 4 млрд яиц.

В то же время украинские производители активно увеличивают свое присутствие на международных рынках. В августе 2025 года экспорт яиц достиг 168,2 миллиона штук на сумму $16,4 миллиона, что на 81,9% больше по сравнению с августом прошлого года.

В течение восьми месяцев 2025 года экспортная выручка составила $119,5 миллиона, что в 2,6 раза превышает показатели того же периода 2024 года. Основными импортерами украинских яиц остаются страны Ближнего Востока и Европейского Союза, где спрос на этот продукт остается стабильно высоким. На внутреннем рынке ситуация иная: в сентябре зафиксировано значительное снижение цен на нефасованные куриные яйца.

В национальных торговых сетях цены на десяток яиц варьируются от 43,9 до 57 грн. Средняя цена составляет 47,7 грн за 10 штук, что на 6,7 грн меньше, чем в середине августа. Аналитики отмечают, что снижение стоимости яиц стало наиболее заметным именно в сентябре, однако прогнозируют возможный рост цен в ближайшее время из-за сезонных факторов и изменения спроса.

Сколько стоят куриные яйца в супермаркетах

По данным мониторинга OBOZ.UA, крупные торговые сети предлагают нефасованные яйца по цене от 4,39 до 5,2 грн за штуку (43,9-52 грн за десяток). В частности:

Auchan – 4,8 грн/шт. (48,9 грн/десяток);

Novus – 4,8 грн/шт. (48 грн/десяток);

"Сельпо" – 4,9 грн/шт. (49 грн/десяток).

