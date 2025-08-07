УБД ожидают дополнительные выплаты в августе: о какой сумме идет речь и как получить
К государственному празднику, Дню Независимости Украины, участники боевых действий могут получить единовременную денежную помощь. Выплата может поступить несколькими способами.
Как отмечают в Пенсионном фонде, размер такой выплаты составит 1 000 гривен. Об этом пишет "24 Канал".
Эту сумму также могут получить:
- пострадавшие участники Революции Достоинства;
- бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.
Как УБД получить денежную помощь
Для тех, кто находится на пенсии
Ветераны боевых действий, которые уже получают пенсию, автоматически получат денежную помощь в августе вместе с пенсионными выплатами. Дополнительных обращений или заявлений подавать не нужно.
Для тех, кто сейчас служит
Выплаты будут перечислены на счета воинских частей, в которых данные лица проходят службу. Основанием для этого являются поданные заявки от соответствующих подразделений.
Для тех, кто не служит и не является пенсионером
Чтобы получить помощь ко Дню Независимости, необходимо обратиться в местное управление Пенсионного фонда Украины. В заявлении следует указать:
- паспортные данные;
- идентификационный код;
- реквизиты удостоверения, подтверждающего статус УБД.
