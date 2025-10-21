Украина не должна отдавать свои земли за мир с РФ - Каллас

Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Украина не должна уступать ни одну территорию в рамках возможного мирного соглашения с Россией. Выступая в Люксембурге после встречи министров иностранных дел стран ЕС Каллас отметила недопустимость "торговли" украинскими землями.

"Если мы просто отдадим территории, это станет сигналом для всего мира, что можно силой захватывать земли соседей и оставаться безнаказанным. Это очень опасно. Именно поэтому существует международное право — чтобы предотвращать такие случаи", — отметила Каллас. Об этом пишет Politico.

Читайте также: " Соединенным штатам также нужны Tomahawk" - Трамп сделал новое заявление по ракетам

Ее заявление прозвучало после того, как главный переговорщик Дональда Трампа Стив Виткофф якобы предложил президенту Владимиру Зеленскому согласиться на передачу Донбасса России в рамках соглашения о прекращении огня. Сам Трамп в недавнем интервью телеканалу Fox News заявил, что Россия "сохранит часть территорий", захваченных во время войны.

По данным Politico, после переговоров в Вашингтоне лидеры ЕС выразили поддержку Украине и ее президенту, хотя в некоторых заявлениях европейских политиков наблюдается осторожность по вопросу полного восстановления украинских границ.

Напомним, Дональд Трамп анонсировал встречу с Путиным в Будапеште.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!