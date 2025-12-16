'Украина ни фактически, ни юридически не признает Донбасс российским' - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ясно заявил, что государство не признает Донбасс частью России ни фактически, ни юридически. По словам Зеленского, позиция Кремля относительно Донбасса остается неизменной – Россия продолжает настаивать на контроле над этим регионом.

В то же время, украинская сторона придерживается принципиальной, практической и справедливой позиции и не намерена уступать собственные территории. Об этом глава государства сообщил во время общения с представителями украинских медиа.

Президент отметил, что Соединенные Штаты пытаются искать компромиссные варианты и, в частности, предлагают идею создания свободной экономической зоны. В то же время он подчеркнул, что такой формат никак не означает передачу Донбасса под управление Российской Федерации.

Зеленский подчеркнул, что тема территорий остается предметом переговоров и одна из ключевых в диалоге. Однако, несмотря на обсуждение разных подходов, Украина не меняет свою позицию относительно временно оккупированной части Донбасса.

По его словам, никаких оснований для признания этих территорий российскими не существует ни с точки зрения международного права, ни с фактической стороны, и стороны еще не пришли к общему видению относительно окончательного урегулирования этого вопроса.

