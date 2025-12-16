'Украина рассчитывает на пять документов по итогам переговоров с США' - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по результатам переговоров с Соединенными Штатами по поводу возможного завершения войны с Россией Украина ожидает подготовку пяти отдельных документов. Часть из них будет иметь обязательную юридическую силу, в частности, речь идет о соглашениях по гарантиям безопасности.

Об этом глава государства заявил 15 декабря во время онлайн-общения с журналистами по дороге в Нидерланды. Зеленский пояснил, что ключевой пакет договоренностей будет состоять из пяти документов, и часть из них будет напрямую касаться гарантий безопасности для Украины. По его словам, эти документы должны быть юридически обязывающими, утвержденными Конгрессом США, и содержать механизмы, аналогичные пятой статье НАТО — так называемое "зеркальное" применение принципа коллективной защиты.

Президент подчеркнул, что соответствующие договоренности уже достигнуты, а голосование в Конгрессе США станет решающим этапом, подтверждающим реальность этих гарантий. Он подчеркнул, что обсуждение проходило при участии украинских военных, и на этом этапе стороны максимально приблизились к созданию действенных механизмов безопасности.

В то же время Зеленский отметил, что, несмотря на положительные наработки на бумаге, для Украины решающими остаются не декларации, а конкретные решения, в том числе формальное одобрение американским законодательным органом.

Отдельный блок переговоров касается возобновления страны. Президент уточнил, что речь идет о финансировании, создании специальных фондов и определении объемов ресурсов, на которые Украина может рассчитывать в пределах послевоенного восстановления.

Также Зеленский сообщил, что впервые вынес на обсуждение вопросы поддержки украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. По его оценкам, потребности в финансировании этого направления составляют десятки миллиардов долларов — ориентировочно 70–80 миллиардов. Он подчеркнул, что без надлежащих компенсаций сложно мотивировать людей возвращаться и строить жизнь в Украине.

Кроме того, президент рассказал, что во время переговоров поднимал тему финансовой помощи для семей погибших украинских военных. Он признал, что это значительная нагрузка на государственный бюджет, однако подчеркнул: Украина в любом случае выполнит этот моральный долг. По его словам, внешняя поддержка позволила бы ускорить выплаты и сделать процесс более эффективным.

Зеленский добавил, что над подготовкой документов работают совместно Украина, США и европейские партнеры. Он также подтвердил, что обсуждал все ключевые шаги непосредственно с президентом США Дональдом Трампом в ходе совместного разговора с участием европейских лидеров.

По словам главы государства, после финализации или существенного приближения к окончательным версиям документов запланирована личная встреча с президентом США.

Подытоживая, Зеленский признал, что путь к потенциальным договоренностям сложный из-за самого характера войны, однако он не обязательно будет затяжным. По его словам, США заинтересованы в скором завершении войны, в то время как для Украины ключевым остается качество решений.

"Если скорость и качество будут совпадать, мы полностью поддерживаем такой подход", - резюмировал президент.

